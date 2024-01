Sampdoria, le pagelle di CM: male Verre e Ricci, si salvano Yepes e Depaoli

Lorenzo Montaldo

Sampdoria-Parma 0-3



Stankovic 5,5: mette subito una pezza su conclusione di Mihaila, poi annullata per fuorigioco. Sfiora il rigore, incolpevole sulla rete del raddoppio ospite. Estevez calcia lo 0-3 da due passi.



Stojanovic 5: da quella parte ha un cliente scomodo, Mihaila attacca e affonda. In alcune circostanze, l’esterno ex Empoli è bravo a tenere, ad esempio quando si immola nella ripresa su tentativo a botta sicura, in altre, come sulla rete proprio di Mihaila, si perde completamente il taglio.



(dal 15’ s.t. Alvarez s.v: Pirlo dà mezz’ora al primo acquisto della Samp. Pirlo prova a raddrizzare la partita cambiando assetto, il Doria si sistema con l’uruguaiano e Verre alle spalle di De Luca. Non ancora giudicabile, soprattutto per il contesto, deve recuperare condizione e ritmo).



Ghilardi 5: tagliato fuori dalla ripartenza gialloblù in occasione dello 0-2. Tante sbavature e distrazioni.



Facundo Gonzalez 5: la deviazione che costa il rigore pesa sul suo giudizio, anche se restano dei grossi dubbi sul penalty e sulla effettiva deviazione con la mano. Meno incerto di Ghilardi, ma oggi non bene neppure lui. Rischia di combinare una frittatona regalando a Charpentier il pallone del possibile 4-0.



Murru 5,5: fuori posizione, come tutta la difesa della Samp, sul raddoppio del Parma. Qualche buon intervento, poca spinta.



(dal 15’ s.t. Barreca 5: cambia poco, a sinistra il Parma fa quello che vuole. Si preoccupa di non prenderle, ma il terzo gol arriva da lì).



Ricci 4,5: ennesima occasione sprecata. Sbaglia tutto quello che è possibile sbagliare, compresi alcuni passaggi piuttosto semplici.



(dal 15’ s.t. Askildsen 5: cambia davvero poco dal momento del suo ingresso in campo. Leggero, la Serie B non sembra essere la sua categoria).



Yepes 6: sempre uno dei pochi a salvarsi. Sbaglia pochissimi palloni, è sempre nel posto giusto, sventaglia anche e tenta dei cambi gioco interessanti. E’ l’unico che non perde lucidità.



Giordano 5: oggi in sofferenza, il centrocampo del Parma macina chilometri e per lui è difficile tamponare. In ritardo sul terzo gol del Parma.



Verre 4,5: scalda il mancino al volo, ma non inquadra la porta da buona posizione. Unico acuto della sua partita. Ciliegina sulla torta, l’ammonizione. Non è accanimento, è che quest’anno non ha ancora azzeccato una partita.



Depaoli 6: da un suo inserimento arriva la prima occasione blucerchiata, ma trova sulla sua strada Chichizola. Parte trequartista, chiude terzino destro. E’ generoso ma spesso predica nel deserto. Scalda le mani a Chichizola nel finale, almeno ci prova.



De Luca 5: al 12’ lavora un gran pallone di fisico a centrocampo e innesca Depaoli. Fa una buona sponda, e nient’altro.



(dal 32’ s.t. Ntanda 6: se non altro entra, e ha voglia. Prova una girata verso Chichizola, viste le difficoltà offensive della Samp potrebbe essere tenuto in considerazione).



All. Pirlo 5: la Samp parte e offre una buona mezz’ora, il rigore dubbio e il raddoppio immediato taglierebbero le gambe a chiunque. Il tecnico ha pure poche alternative in panchina, prova a dare la scossa ridisegnando la Samp nella ripresa, il risultato è il terzo gol subito. Per la Samp è un momento nero, con tantissime attenuanti ma gli 8 gol subiti in due partite sono un campanello d’allarme. Altro che playoff, salvarsi senza fronzoli.