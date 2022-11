: colpe specifiche non ne ha, forse un leggerissimo ritardo in uscita su Banda, ma era un’azione molto strana da leggere.: dei centrali, è quello che tiene maggiormente botta, occupandosi del suo uomo.(dal 36’ s.t..: Stankovic prova il tutto per tutto, con tre attaccanti in campo, ma il risultato non cambia).: sbaglia il rinvio sul gol, poi è fuori posizione e non recupera più Colombo. Mal messo anche sul raddoppio. Partitaccia.gioca mascherato, spesso irruento e ingenuo ma se è uno dei pochi a metterci grinta. Le qualità sono quello che sono, si fa irridere da Colombo con il tacco.: poca spinta, soffre Strefezza e spesso l’esterno salentino gli scappa via.(dal 1’ s.t.: si piazza a sinistra, con Leris che passa a fare l’esterno destro. Tenta qualche sgroppata e qualche cross, ma con troppa confusione).: spesso solo a lottare in mediana, viene sovrastato dai mediani di Baroni.: lento, impacciato, perde palloni sanguinosi e da un suo controllo errato nasce l’azione del vantaggio ospite. Anche oggi disastroso.(dal 1’ s.t.: sicuramente più sostanza di Villar, ma non può certo sovvertire un trend disastroso della squadra).: per carità, l’impegno ce lo mette anche, è tutto il resto a mancare. Errori continui di passaggio e di scelta.: impalpabile, non tiene un pallone e quei pochi che calamita gli vengono regolarmente strappati dai centrocampisti del Lecce. Deludente.(dal 10’ s.t.fa appena meglio di Djuricic, ma anche lui non trova spazi da trequartista. Leggero e a volte fumoso).: chiama in causa Falcone con un diagonale preciso su cui l’estremo difensore ospite si distende in corner in avvio. Un paio di buoni tagli, ma è sempre, costantemente sovrastato da Umtiti.magari ancora acerbo tecnicamente, a volte commette errori di ingenuità o troppa irruenza, ma si batte su ogni pallone con generosità e non disdegna affatto il confronto fisico. E’ una qualità che in questa Samp scarseggia decisamente.(dal 10’ s.t.: entra più fresco, ma è il solito ectoplasma. In certe occasioni dà pure l’impressione di essere lento e poco brillante).All.: va in panchina al posto di Stankovic, squalificato. Ovviamente, il giudizio è per l’allenatore in prima, di riflesso esteso alla squadra ed è un giudizio estremamente negativo. La Sampdoria è anche sfortunata, va detto, ma in questa squadra non c’è nulla: mancano il gioco, il coraggio, la qualità degli interpreti e pure la fisicità. Naufragio.