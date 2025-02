Sampdoria, le pagelle di CM: Niang regge da solo l'attacco, Sibilli vivace

Getty Images

: Si presenta con una grande parata di piede che salva la Samp e innesca il contropiede da cui nasce il gol del vantaggio doriano. Poi resta inoperoso, ma è bravo nell'ordinaria amministrazione.: Esordio sfortunatissimo con la Samp: la sua partita dura solo 20 minuti. Esce per infortunio, probabilmente alla caviglia, dopo i problemi già accusati a Venezia.(dal 25’ s.t.:) Entra praticamente a freddo, ma grazie alla sua esperienza si cala subito nella partita, guidando il reparto senza sbavature.: perfetto in fase difensiva, si fa vedere spesso anche in avanti, sfiorando un gol di testa e guadagnando diversi falli. Bravo nelle sovrapposizioni con Venuti.

6: Commette un paio di errori, ma nel complesso disputa una gara di sostanza, portando a casa la sufficienza.6: Dopo cinque minuti si divora un gol clamoroso a due passi dalla porta. Decisamente meno offensivo di Beruatto, si preoccupa principalmente di contenere, anche perché spesso Curto si sovrappone e lui resta un passo indietro.6,5: Pressa alto in maniera costante, sempre pronto a uscire sul portatore di palla avversario. Con un compagno come Ricci accanto, è più libero di concentrarsi sul recupero del possesso, e ci riesce bene.6: Con una scelta molto intelligente serve a Sibilli la palla di ritorno che porta al vantaggio doriano. Dà ordine alla manovra e gestisce i tempi di gioco: esattamente ciò che gli si chiede.

(dal 15’ s.t.6:) Controlla in maniera splendida un pallone che arriva dalla luna e libera con un tacco Niang per il tiro. Contribuisce con i muscoli a dare ossigeno a un centrocampo che aveva speso molto fino a quel momento.7: Instancabile sulla sinistra, spinge per tutta la partita, mette una grande quantità di cross e prova anche a segnare su punizione.(dal 39’ s.t.s.v.)7: Reattivo sin dall’inizio, fa tante cose buone nel primo tempo. Il gol dell’1-0 è per tre quarti merito suo: prima serve Ricci con un tocco al volo dentro l’area, poi conclude mettendo la palla sul piede di Niang. Anche nel secondo tempo è uno dei più vivaci: quando ha spazio per puntare l’uomo, crea sempre qualcosa di interessante.

6: Mostra segnali di crescita rispetto alla scorsa partita. Lavora un paio di palloni interessanti e nella ripresa va vicino al gol con un sinistro che sfiora il palo destro della porta del Modena.(dal 15’ s.t.6:) Si muove bene, anche se a volte è un po’ confusionario. La sua tecnica è preziosa nel finale di gara.7,5: Molto mobile sin dai primi minuti. In avvio, dopo una gran giocata sulla destra, mette in mezzo un pallone delizioso che Venuti spara alto. Fisicamente sta bene e si vede: si crea altre due occasioni cercando la porta, ma senza fortuna. A metà secondo tempo trova sulla sua strada Gagno, che gli nega la doppietta. Dà tutto e regge da solo il peso dell’attacco senza problemi.

(dal 39’ s.t.s.v.)All.7: Finalmente la Sampdoria vince due partite di fila e lo fa con una prestazione convincente. I limiti ci sono ancora, perché i blucerchiati, per mole di gioco e occasioni create, avrebbero potuto chiudere il match molto prima. Tuttavia, oggi si vedono notevoli passi avanti. Il mercato ha dato al mister diverse opzioni in formazione: basti pensare che la squadra schierata oggi era diversa per sette undicesimi rispetto a quella che arrancava nella prima metà di stagione. Semplici è stato bravo ad amalgamarla e a trovare il modo di farla rendere al meglio.