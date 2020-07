Udinese-Sampdoria 1-3



Audero 6,5: miracoloso su Lasagna nella ripresa, tiene a galla i suoi respingendo un destro di De Paul poco più tardi.



Bereszynski 6: tiene bene la posizione, rischiando il giusto e gestendo bene il pallone in uscita.



Yoshida 6: il più spento della retroguardia blucerchiata. È lui a regalare l’assist dell’1-3 a Gabbiadini con un lancio dalle retrovie.



Colley 6,5: sempre attento in anticipo sugli attaccanti friulani. Convincente.



Augello 6,5: molto propositivo anche in fase offensiva. Non soffre le avanzate bianconere.



Depaoli 6,5: limita Sema sfruttando la velocità che lo contraddistingue. Brillante.



Ekdal 6,5: bravo ad inserirsi alle spalle di Walace nella prima frazione, regalando la sponda vincente a Quagliarella.



Thorsby 5,5: in mezzo al campo soffre un po’ la qualità di De Paul. Si fa pure ammonire a metà ripresa.



Linetty 6: prova di grande sacrificio per il polacco. Tanta corsa per il numero 7.



Ramirez 5,5: ha l’occasione per portare in vantaggio i suoi, ma si fa murare da Musso. Esce per infortunio.



(dal 45’ p.t. Bonazzoli 7: sostituzione obbligata, ma vincente. È lui a portare in vantaggio i compagni con una grande girata al volo)



Quagliarella 7: porta a spasso Ekong, proteggendo tutti i palloni a disposizione. Punisce ancora gli ex compagni, depositando in rete una sponda di Ekdal.



(dal 33’ s.t. Gabbiadini 6,5: ancora in rete contro l’Udinese, dopo la perla dell’andata)





All. Benetti 7: coadiuvato dalle urla di Ranieri provenienti dalla tribuna, esce dal Friuli con tre punti preziosissimi per la lotta salvezza.