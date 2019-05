Parma-Sampdoria 3-3



Audero 6: a parte il gol subito nei primi minuti non è particolarmente impegnato; sicuro nelle uscite alte



Murru 6: si fa scappare Gazzola nel gol del vantaggio crociato ma poi rimedia con interventi sicuri



Colley 5,5: un cartellino rosso e qualche incertezza al centro della difesa blucerchiata



Ferrari 6,5: Ceravolo non lo impensierisce mai, gran prova di esperienza



Bereszynski 6: ha il compito di marcare Gervinho sull’out sinistro e qualche volta gli scappa come nel gol crociato



Praet 6,5: un bel tocco di palla e un duello continuo con Barillà; serve a Quagliarella l’assist dell’1-3



Ekdal 6,5: la sfida in regia la vince lui; dai suoi piedi parte il gioco di Giampaolo



Jankto 7: una continua spina nel fianco del Parma; inserimenti, cross e conclusioni pericolose



Defrel 7: dimostra di saper giocare anche dietro le punte; segna il gol dell’1-2



(Dal 32’ s.t. Caprari 6,5: sfiora il gol dopo il suo ingresso)



Quagliarella 7,5: sempre più capocannoniere della Serie A; segna il rigore e sfiora la doppietta



Gabbiadini 6,5: l’attacco della Samp gira bene anche per le sue qualità tecniche



(Dal 12’ s.t. Barreto 5,5: entra e si prende il cartellino giallo)





All. Giampaolo 6: il suo attacco funziona ma la difesa subisce tre reti