Lecce-Sampdoria 1-2



Audero 6: poche parate difficili quando chiamato in causa.



Bereszynski 6: spinge senza essere pericoloso, si preoccupa di difendere.



Yoshida 6,5: poche sbavature, decisivo su un tiro diagonale di Babacar.



Colley 6,5: insuperabile nei duelli aerei e limita Falco nel primo tempo.



Augello 7: partita impeccabile per il terzino che ha giocato a tutta fascia da cui sono nati la maggior parte dei pericoli.



(dal 30' s.t. Murru sv)



Depaoli 6: prova qualche cross e inserimenti in area.



Thorsby 5,5: causa un rigore con un intervento evitabile in area.



Ekdal 6: le azioni non partono da lui perché schermato dagli attaccanti avversari ma dal limite dell’area prova qualche passaggio dei suoi.



(dal 30' s.t. Vieira sv)



Jankto 6,5: duetta con Augello e crea scompiglio quando si inserisce.



(dal 38' s.t. Leris sv)



Ramirez 7,5: inventa, ha gamba e segna i rigori decisivi per portare a casa i tre punti. Fondamentale



Bonazzoli 6: si muove molto in attacco e permette gli inserimenti dei compagni, poco incisivo quando deve farsi trovare pronto in area.



(dal 1’ s.t. Gabbiadini 5,5: ci prova con una conclusione ma non incide per il resto del secondo tempo)





All. Ranieri: disegna una squadra compatta che ha in Ramirez la fonte delle azioni pericolose e schiera Augello sulla fascia in gran forma. Riesce a dettare gioco per buona parte del primo tempo, soffre nella ripresa ma si difende con solidità e porta a casa la vittoria.