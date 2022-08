Audero 5,5: Sul gol di Toloi non può nulla, blocca invece prontamente tiri di Zapata. Carica il pubblico ma prende il secondo.



Bereszynski 5: tiene in gioco Toloi nell’azione del gol senza marcarlo a dovere. Non si riprende più.



(Dal 13’ s.t. Depaoli 5,5: l'ex del match non riesce a dare il suo contributo).



Ferrari 5,5: non è la sua serata, si fa subito ammonire e poi superare da Zapata, anche Muriel corre più veloce di lui. Cresce nella ripresa, nega il gol a Pasalic.



(Dal 45’ s.t. Murillo: sv)



Colley 5,5: spesso a terra, è preso di mira ma fatica ad entrare in partita.



Augello 5,5: si fa beffare da Zapata che non riesce a contenere.



Viera 6,5: destra preoccupazione per ogni suo movimento, è ovunque, limita Pasalic.



Leris 6,5: a pochi secondi dal via spreca da buona posizione, aggancia tutte le sfere di Sabiri e fa da tramite per Caputo



(Dal 30’ s.t. Quagliarella 7: entra nervoso ma centra la traversa



Rincon 5,5: fatica a trovare un varco davanti al duo olandese de Roon-Koopmeiners



Sabiri 6,5: il goleador del pre-campionato sforna il primo cross della gara per Leris e si ripete rinnovando in continuazione il feeling d’oro col 37. Sfiora la rete su punizione. Bella la punizione al 25’, peccato per il legno.



Djuricic 5,5: la new entry non brilla particolarmente, alza più volte la mano per scusarsi per passaggi sbagliati.



(Dal 13’ s.t. Verre 5: entra e si fa ammonire)



Caputo 5,5: imboccato da Leris, ha un paio di buone occasioni ma non le sfrutta, poi riesce a smarcarsi e arriva il gol ma viene annullato. Poi scompare.



(Dal 13’ s.t. De Luca 6: non si vede ancora il talento visto da Quagliarella.



All. Giampaolo 6: per i primi 20’ c’è più Samp che Dea, ma col passare dei minuiti la situazione si ribalta. Sfortunata comunque la sua squadra nella ripresa, si ferma al legno.