Fiorentina-Sampdoria 2-1



Audero 6.5: Se la Samp è in partita fino alla fine è tutto merito suo. Subisce due gol, ma da totale incolpevole, compie almeno 3 prodezze su Chiesa e Sottil



Bereszynski 5: La difesa doriana soffre mortalmente la velocità di Ribery e Chiesa. Si perde il numero 25 viola in occasione del secondo gol.



Murillo 4.5: Prestazione da dimenticare del centrale colombiano, che si fa espellere per doppia ammonizione dopo una cinquanta minuti di gioco. Stende in sequenza Ribery e Castrovilli, entrambi in maniera ingenua, lasciando i suoi in inferiorità numerica nel miglior momento sampdoriano.



Colley 5.5: Insufficienza anche per lui, ma dei tre centrali è il meno peggio. Serata comunque negativa, passata a rincorrere Chiesa e Ribery.



Depaoli 5.5: Sulla fascia spinge ma non è preciso, rimedia anche un giallo per un fallo evitabilissimo



Ekdal 6: Regge il centrocampo doriano, visto l’affanno dei compagni di reparto. Prova a dare geometrie, ma contro la folta mediana viola va in difficoltà



Vieira 5: Dovrebbe provare ad interrompere il fraseggio viola e rubare palloni, ma non riesce nel suo intento. Si fa ammonire, dopo aver rincorso per tutta la partita Badelj e Pulgar.



Murru 6: Dalla sua parte non si sviluppano troppi pericoli, ed è già qualcosa. Prova ad aiutare in difesa, ma non sempre è puntuale in chiusura.



Ramierz 5: Inconsistente, dovrebbe portare fantasia e qualità alla coppia d’attacco, ma si vede poco. Unico lampo della sua gara una conclusione provata da lontanissimo, che non impensierisce Dragowski.



(dal 1’ s.t. Rigoni 6.5: Il cambio di passo della Doria passa tutto dalle sue giocate. Colpisce una traversa dopo pochi minuti di gioco, ed è uno dei più pericolosi in campo, forse doveva giocare dall’inizio.)



Gabbiadini 5: Di Francesco si affida a lui in assenza di Quagliarella per tenere il peso dell’attacco, ma Manolo non risponde presente. Ci prova, sgomita in area, ma non è mai pericoloso.



(dal 1’ s.t. Bonazzoli 6.5: Entra e lotta con la difesa viola, trovando anche un gol di rabbia. Uno dei migliori in campo per i suoi.)



Caprari 5.5: Davanti arrivano pochi palloni giocabili, e non riesce a trovare gli spazi dove infilarsi. In avvio chiama in causa Dragowski con un tiro pericoloso, poi il buio, come del resto tutta la Samp.



( dal 20’ s.t. Chabot 5.5: Entra per difendere quando la Fiorentina è meno pericolosa, ma non brilla per sicurezza. Sul finale gli spazi sono molto ampi, e non è sempre preciso in chiusura)



Di Francesco 5.5: L’assenza di Quagliarella si fa sentire, e non poco, ma l’attacco è troppo leggero e non impensierisce la difesa viola. I cambi danno freschezza e pericolosità alla squadra, quando però è troppo tardi.