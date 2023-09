: un errore subito, riscattato da una bella parata. Poi mette i guantoni anche sul tentativo di Pittarello. Non può nulla sull’anticipo di Magrassi, bravissimo sul tentativo a botta sicura al quindicesimo del Cittadella. Branca azzecca l’angolino sul raddoppio.prova con un piazzato di destro a impensierire Kastrati. Fa buone cose, alternate a momenti di confusione. Lascia troppo spazio a Carissoni quando il neoentrato effettua il cross del pareggio. Gioca con un forte dolore alla spalla, e si vede.(dal 35’ s.t.: cerca un paio di sgroppate).: un po’ tentennante in avvio, tarda ad intervenire quando gli avversari lo puntano. Troppe sbavature.: dietro è quello che balla meno. Forse avrebbe potuto fare un paio di passi indietro sul gol del pareggio, ma quantomeno prende tutto quello che passa nella sua zona.: spesso insicuro, sembra preoccupato palla al piede. Magrassi lo brucia sullo scatto.(dal 27’ s.t.: esordio non del tutto positivo, bravo soprattutto in fase di non possesso. Può e deve crescere ma alla Samp un uomo di spessore in mezzo al campo serve come il pane.(dall’11’ s.t.: arruffone, tenta quantomeno di buttarsi in mezzo e di inserirsi, ma spesso sbaglia la scelta, come in occasione del contropiede sprecato al limite dell’area).: altro passo indietro, non riesce a dettare i tempi come vorrebbe e i centrocampisti avversari gli mangiano il campo davanti.(dal 27’ s.t.lento, solo passaggi indietro, nessuna personalità).: cerca sempre la giocata in verticale in avvio. Il passaggio per La Gumina ha i giri contati. Nel secondo tempo invece sbaglia tutto il possibile.: quando può puntare l’avversario, dà sempre l'impressione di poter creare qualcosa di pericoloso. Centra un palo clamoroso, spesso sembra costretto a giocare da solo e a predicare nel deserto.parte male e sbaglia anche un paio di agganci, ma al primo pallone buono stupisce tutti con un controllo perfetto che gli permette di liberare il destro e infilare Kastrati.(dal 27’ s.t.: va a fare l’esterno, con Borini terminale offensivo. Non riesce però a dare peso offensivo).: apre sempre il gioco, quando può la tocca di prima intenzione e spesso questa giocata nella prima frazione manda in controtempo la difesa del Cittadella. Nella ripresa, prova a suonare la riscossa con un tentativo da fuori troppo centrale. E' l'unico acuto degno di nota. Chiude da punta centrale, ma sul lungo periodo cala anche lui.All.: le cose sembrano mettersi bene per la Samp, dopo un brutto avvio. I blucerchiati sbandano, riprendono il pallino del gioco e vanno al riposo in vantaggio. Nella ripresa, però, la Samp si squaglia nei primi venti minuti. Errori individuali, di posizionamento e di concentrazione, gol “della domenica” (o del lunedì, in questo caso), pali e la frittata è servita. La sua Samp è fragile e incerta.