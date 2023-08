: dovrebbe mettersi alle spalle l’errore fatto con il Pisa, ma non ci riesce. Bella parata nella ripresa su Pierini, anche se il numero 10 veneto era in fuorigioco. Non può prendere la deviazione di testa sul pareggio, poi attento sulla botta da fuori di Bjarkason. Però ha sulla coscienza il raddoppio ospite, il tiro parte da lontano ed è sul suo palo.: tiene botta, da quella parte il Venezia difficilmente sfonda.gioca benissimo per oltre un’ora, poi viene anticipato da Gytkjaer, che però gli parte da dietro. Sicuramente interessante.si presenta con un’altra chiusura provvidenziale quando il Venezia, dopo un quarto d’ora, mette la testa avanti. Fa un partitone, sino al colpo di testa di Gytkjaer che prende il tempo a lui e Ghilardi. Il voto sarebbe stato 7 senza quell’errore.: qualche buona cosa, ma anche alcune incertezze. Deve trovare continuità e minuti per migliorare coraggio e tranquillità.: anche da mezz’ala, in avvio sradica una marea di palloni e da un suo recupero nasce una grande chance blucerchiata. Si butta dentro, attacca lo spazio e crea occasioni. Da un movimento a tagliare fuori la difesa nasce l’azione dell’1-0 doriano, finalizza l’azione con un tocco perfetto per Pedrola. Poi scalda anche i guanti di Jaronen a metà ripresa. Prende una botta alla spalla già infortunata ed è costretto a issare bandiera bianca.(dal: si presenta da titolare con un mancino fuori di poco. Nell’ora scarsa a disposizione, fa vedere quanto conta la sua presenza per gli equilibri della Sampdoria. Non ha ancora benzina sufficiente per reggere una gara intera, Pirlo lo preserva.(dal 12’ s.t.non ha il passo di Ricci, e si vede. Il centrocampo si alleggerisce e soffre, non ha il tempo per dare rapidità alla manovra, né qualità da incontrista).: si muove e si inserisce, prova anche qualche filtrante dei suoi. Generoso, libera spesso alla conclusione i compagni. Quando la Samp va in bambola, però, cala di livello e di conseguenza anche il suo voto.: quanta qualità per questo ragazzo. Ha sul destro una bella opportunità, e Jaronen riesce a respingere, ma al secondo pallone buono, non sbaglia e buca la difesa ospite. Ancora una volta il migliore della Samp.(dal 46’ s.t.pronti via, un suo colpo di testa sfiora il palo alla sinistra di Jaronen. A fine primo tempo prova la girata di prima intenzione, fuori di poco. Sembra però un po’ imballato e ancora poco reattivo. Non al meglio fisicamente, Pirlo lo cambia all’intervallo.(dal 1’ s.t.: leggero, davanti non si sente e non si vede. Anzi, è pure farraginoso palla al piede, e lento nel girarsi e calciare).: il pallone morbido per De Luca è un cioccolatino. Si muove bene sul tracciante di Depaoli, ma trova sulla sua strada l’estremo difensore ospite. Quando ha la palla tra i piedi, si vede che è un giocatore di un’altra categoria.(dal 29’ s.t.non è un esordio facile, però mostra alcune qualità interessanti)All.: la sua Sampdoria gioca benissimo per oltre un’ora di gioco, e sembra pienamente in controllo della gara. Anzi, se c’è un demerito è quello di non capitalizzare al meglio la mole di gioco creata. Alla prima chance il Venezia però passa, approfittando di una difesa un po’ pigra, e il colpo tramortisce i doriani. Il giudizio, che è il voto della Samp, è una media tra il 7 dei primi sessanta minuti, e il 4 della restante mezz’ora. Peccato davvero.