nonostante il passivo, non deve sfoggiare molte parate. Sulle reti può fare poco.gioca molto alto quando la squadra pressa, in copertura il Bologna sfonda spesso dalla sua parte mettendolo in difficoltà soprattutto in velocità.buona partita a uomo su Palacio fino al momento del primo gol, in cui lo ha lasciato andare per mettere l'assist.(dal 27’ stultima mossa per cercare di accorciare le distanze).preciso nelle chiusure ma partita altalenante, come il resto dei compagni può dare di più.oltre all'assist perfetto per Quagliarella si fa apprezzare inizialmente in entrambe le fasi. Cala sul finale, peccato.spina costante nel fianco di Dijks, comincia bene per poi allinearsi alla prestazione di molti compagni.praticamente a uomo su Soriano, si preoccupa soprattutto della fase di interdizione dimenticando a volte il resto.oltre all'occasione clamorosa sbagliata dopo pochissimi minuti dalla partenza, gioca in una posizione di campo a lui poco congeniale e questo si nota.poco concreto, si vede pochissimo in fase avanzata nonostante i suoi spingano. Il brutto errore sottoporta ne è la dimostrazione.(dal 24’ stsenza infamia e senza lode, prova senza concludere).sempre pericoloso e gli basta mezzo metro per punire. Basta lui per tenere in apprensione i difensori di casa.gioca dappertutto, si inserisce, offre l'appoggio, duetta coi compagni. È sempre nel vivo dell'azione e dell'attenzione dei difensori.(dal 24’ stqualità a supporto dei compagni, si impegna ma non incide. Prende anche un cartellino giallo).approccio furioso tradotto in pressing costante e intensità, quasi l'intenzione fosse arrivare al risultato con la forza dei nervi più che con la qualità. I suoi avrebbero dovuto ascoltarlo di più.