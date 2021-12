: si fa trovare pronto ogni volta in cui è chiamato in causa, bravissimo a fine primo tempo a neutralizzare in tuffo la conclusione dal limite dell’area di rigore di Zaza. Viene battuto solo su calcio di rigore.: la più grande occasione per il Torino nel primo tempo, quella con il tiro di Zaza ben parato da Falcone, nasce da una sua disattenzione. Una macchia in una partita comunque ben giocata.ottima partita da parte del difensore della Sampdoria che riesce di fatto ad annullare Zaza vincendo tutti i duelli e i contrasti. Il difensore blucerchiato è uno dei migliori in campo questa sera.: dopo una buona prima frazione di gioco vive un inizio di secondo tempo da incubo: prima si vede sventolare in faccia un cartellino giallo per un fallo su Baselli, poco dopo atterra Linetty in area concedendo al Torino di trovare il momentaneo 1-1 su rigore.(Dal 25’ s.t.: con lui e Ferrari in difesa il Torino non riesce più a sfondare).soffre le cavalcate di Aina sulla sua fascia di competenza e appare in difficoltà in più di un’occasione.: è tra i più positivi in casa Sampdoria. E’ lui a procurarsi il calcio di rigore che Quagliarella ha poi trasformato sbloccando il risultato, è sempre lui poco dopo, questa volta in fase difensiva, a rimediare a un errore di un compagno e a deviare in corner una conclusione di Brekalo con un gran recupero difensivo.la buona volontà non gli manca ma il centrocampista norvegese pasticcia su qualche pallone di troppo finendo però spesso per alternare buone cose a qualche errore di troppo in mezzo al campo. Alla fine però la sua prestazione è sufficiente.non è nella sua miglior giornata il centrocampista della Sampdoria che nel primo tempo concede anche una ripartenza pericolosa al Torino dopo un passaggio sbagliato. All’intervallo viene richiamato in panchina da D’Aversa.(Dall’1’ s.t.fa valere la sua esperienza in mezzo al campo).: dimostra di essere un giocatore molto interessante in ottica futura. Bravo a sfruttare gli spazi che Aina gli lascia e proprio da un suo spunto sulla fascia sinistra arriva il gol del 2-1 della Sampdoria.(Dal 25’ s.t.la notizia è che in questa vittoria della Sampdoria non c’è la sua firma, né un gol, né un assist. Entra comunque bene in partita).cerca spesso l’assist per i propri compagni e si mette in luce con alcune giocate di grande qualità come il colpo di tacco con cui manda alla conclusione Ciervo a inizio secondo tempo. Il gol del 2-1, con una bella conclusine di prima, è un premio meritato per la sua prestazione.perfetto dagli undici metri quando, al quarto d’ora, ha la grande occasione di portare in vantaggio la Sampdoria. Occasione che non spreca battendo Berisha con una conclusione molto potente. Gioca molto al servizio della squadra.(Dal 26’ s.t.6: fa respirare la squadra nel finale di partita).: la Sampdoria sfrutta al meglio l’onda lunga dell’entusiasmo per la vittoria nel derby e conquista il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia nonostante il turnover.