: arpiona un pallone insidioso su colpo di testa di Lucioni insidioso, perché la palla è viscida e il colpo di testa arriva da due passi. Strepitoso su Mancuso nel recupero e sul successivo colpo di testa.in avvio spinge e serve un delizioso cross per Vieria. Poi si sacrifica in copertura.: giornata complessa oggi, bisogna reggere l’assalto e lui tiene l'urto insieme a Ghilardi.qualche rischio, ma anche tanti interventi fondamentali. Guida il reparto con personalità.: oggi decisamente meno timido, si prende anche la responsabilità di spingere.: pronti via, centra un palo interno clamoroso che spaventa il Palermo. Per oltre un’ora, è forse il migliore in campo insieme a Vieira. Al 38’ del secondo tempo sfiora ancora il gol, sempre con il mancino ma questa volta a giro.generoso, spende tanto in mezzo al campo, e ci mette pure grinta. Esce stremato.(dal 49’ s.t.s.v.)oggi gigantesco, cresciuto enormemente. In avvio, dopo un bel controllo in area, riesce a liberare il destro ma trova sulla sua strada Pigliacelli. Poi raddoppia e pressa ogni uomo avversario. Si prende sulla schiena la squadra da leader.: ha sul destro una palla d’oro, ma Pigliacelli si supera anche se l’arbitro fischia fuorigioco. Commette qualche errore, ma è più incisivo e grintoso del solito.(dal 21’ s.t.alcune imprecisioni e passaggi sbagliati, ma è entrato nel momento più difficile per la Samp): rientra sul destro e chiama Pigliacelli alla paratona. Sbaglia il rigore, perché le cose per la Samp non possono mai essere semplici, ma si avventa sulla ribattuta e infila in rete. E' un gol che vale oro.mette un bel pallone con l’esterno destro su cui Kasami non arriva di un soffio. Rapido in area, anticipa Lucioni e guadagna un rigore di platino. Sfiora il gol con una zuccata all’indietro fuori di poco.(dal 33’ s.t.All.: finalmente, verrebbe da dire. La Sampdoria gioca la prima partita 'da serie B', sotto la pioggia e contro una corazzata, in un momento complicatissimo, e strappa tre punti di platino. Nel primo tempo il Doria schiaccia il Palermo, nella ripresa si difende con le unghie e con i denti. I limiti della squadra ci sono sempre, non possono essere spazzati via per magia, ma oggi si è vista volontà, impegno e concentrazione.