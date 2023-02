Marios Oikonomou, difensore arrivato da svincolato alla Sampdoria, ha parlato ai canali ufficiali del club:



"Ho ricevuto una chiamata, ero svincolato, e il mio agente mi ha detto della Samp. Ci sono dei giocatori che capiscono il valore delle piazze e non ci ho messo tanto ad accettare. Per me è una sfida e anche per la squadra è una sfida, rimanere in A. Non potevo non accettare. A livello calcistico la squadra c'è, a livello fisico lo stesso, vanno tutti a duemila. La strada è lunghissima, ci sono 15 partite da giocare e tantissimi punti in palio. Non vedo perché in poso tempo la classifica non possa essere diversa. La Sampdoria è una grande società, grandi campioni hanno indossato questa maglia. Si sente che qui c'è una realtà importante. Gastaldello mi ha fatto capire dove stavo arrivando. I risultati arriveranno, i tifosi sono vicini e capiscono le difficoltà e non mollano un centimetro".