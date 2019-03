Sampdoria in campo nel pomeriggio. Queste le novità dall'infermeria: "sul fronte dei singoli doppia seduta specifica per Gastón Ramírez, soltanto pomeridiana per Riccardo Saponara. Percorsi individuali fisioterapici e di recupero agonistico per Edgar Barreto e Gianluca Caprari, quest’ultimo impegnato per tutta la settimana a Domodossola nel centro attività motorie del riabilitatore Umberto Borino".