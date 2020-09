Allenamento al “Ferraris” per la Sampdoria, che questa mattina ha ripreso confidenza con il prato di Marassi. Claudio Ranieri e staff hanno riunito la squadra in sala video, quindi prima parte della seduta atletica ed esercitazioni tecnico-tattiche sotto forma di partitelle a campo ridotto. In gruppo anche Fabio Depaoli e Manolo Gabbiadini. Scarico per Nik Prelec e Kaique Rocha, impegnati ieri pomeriggio con la Primavera. Domani, venerdì, ritrovo al “Mugnaini” di Bogliasco nel pomeriggio per continuare la preparazione all’esordio casalingo con il Benevento.