Attivazione, esercitazione tecnico-tattica, doppia partitella a tema con differenti misure dello spazio e trionfo finale delle pettorine verdi. Questo il menù del mercoledì in casa Sampdoria, alle prese con la preparazione all’anticipo di sabato in casa dell’Atalanta. Unico indisponibile per Claudio Ranieri è Manolo Gabbiadini che continua al “Mugnaini” di Bogliasco il proprio programma di recupero fisioterapico e di potenziamento. Domani, giovedì, è in agenda il terzo allenamento mattutino consecutivo.