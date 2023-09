La Sampdoria sta provando a capire quali siano le difficoltà alla base dello scarso rendimento in questa stagione. Per farlo è scesa in campo anche la dirigenza, con Nicola Legrottaglie e Andrea Mancini, rispettivamente Head of Performance e direttore sportivo.



Secondo Il Secolo XIX i due dirigenti hanno incontrato ieri pomeriggio la squadra per fare il punto della situazione dopo la sconfitta contro il Como. I due avrebbero chiesto a Borini e compagni i motivi dello scarso rendimento e quali fossero i freni e le difficoltà incontrati sino ad oggi.