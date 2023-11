L' 'head of performance' della Sampdoria Nicola Legrottaglie qualche tempo fa si era iscritto al corso di direttore sportivo. Il dirigente blucerchiato però ha deciso di abbandonare l'impegno, motivando così la sua scelta a Telenord:



"È una decisione presa in accordo con la proprietà perché il momento è delicato ed era più importante restare vicino alla squadra". Alla battuta che, da quella decisione, la Samp abbia iniziato a vincere Legrottaglie replica così: "Ovviamente è una casualità, resta il fatto che stiamo facendo bene e ora dobbiamo continuare perché la strada è lunga. Avrei proseguito seguendo le lezioni on line ma non era possibile. Non importa, conta che la Sampdoria possa contare sull’apporto di tutti"