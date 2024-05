Sampdoria, Leoni verrà riscattato. Juventus e Torino alla finestra

In questa stagione di Serie B laha lanciato davver molti giocatori giovani. In particolare, tra essi Giovannisembra decisamente promettente: diciassette anni, titolare a lungo in questa stagione, e già chiacchierato in ottima mercato, accostato a nomi di squadre di primissimo piano. Leoni, a cui PIrlo ha sempre dato fiducia, impiegandolo da titolare ben 9 volte in questa Serie B, è arrivato a gennaio dal Padova, e ha avuto un'avventura quantomeno particolare alla Samp. Esordio, poi qualche minuto con il Brescia, con un errore costato il pareggio ai blucerchiati, da quel momento in poi è stato a lungo utilizzato da PIrlo dal primo minuto, ricambiando con prestazioni di livello e segnando anche un gol, a Palermo.

La formula con cui Leoni è approdato a Genova, sponda Samp, è quella delUn diritto di riscatto che, secondo Il Secolo XIX, verràdalla Samp. La dirigenza infatti si sarebbe convinta a trattenere a Bogliasco il giocatre, versando la cifra promessa alla compagine veneta. Stando al quotidiano, sarebbe uno dei giocatori che resteranno in blucerchiato anche l'anno prossimo.Sullo sfondo però rimane il calciomercato. Leoni è infatti entrato nel mirino di alcune importanti società di Serie A. In particolare, potrebbe profilarsi un derby di mercato per lui. L'interessamento dellaè di lungo corso, se ne parla già da settimane, da qualche tempo invece si vocifera anche delsul calciatore. Addirittura il direttore sportivo granata Vagnati infatti sarebbe andato a vederlo di persona a Lecco, quando la Samp ha giocato in trasferta in Lombardia.