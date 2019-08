La Sampdoria ha perso Dennis Praet, passato al Leicester. Adesso la dirigenza doriana cercherà un sostituto per il belga, anche perchè Thorsby pare diretto in prestito a fare esperienza (se lo contendono PAOK e Cremonese). Il profilo individuato dalla dirigenza di Corte Lambruschini sarebbe quello di Mehdi Leris.



Francese, classe 1998, il centrocampista del Chievo è un vero e proprio jolly, avendo giocato in quasi tutti i ruoli dal centrocampo in su. Nato come mediano nelle giovanili della Juventus, Leris l'anno scorso ha racimolato 23 presenze in Serie A. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica se lo starebbero contendendo Sampdoria e Spal, ma i blucerchiati sembrerebbero in vantaggio per assicurarsi le sue prestazioni.