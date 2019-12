Ripresa degli allenamenti quest'oggi per la Sampdoria a Bogliasco dopo le vacanze di Natale. Durante la partitella, mentre si apprestava ad effettuare un cross in corsa, Alex Ferrari si è procurato un infortunio al ginocchio destro. Gli esami strumentali, ai quali è stato immediatamente sottoposto, hanno evidenziato un trauma distorsivo con lesione legamentosa del crociato anteriore. Il difensore sarà rivalutato sabato, quando è in agenda una doppia seduta.