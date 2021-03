Ieri, durante la giornata, la situazione Covid in casa Sampdoria è rapidamente precipitata. I tamponi non avevano evidenziato altri positivi, oltre al secondo portiere Karlo Letica, subito rispedito a casa, ma nel gruppo squadra nelle ultime ore si erano manifestati alcuni sintomi preoccupanti, che hanno spinto la Samp ad una manovra precauzionale. I centrocampisti Mikkel Damsgaard e Kristoffer Askildsen infatti avevano mostrato leggeri stati febbrili, mal di testa e mal di gola, cosa che ha spinto lo staff sanitario a non portarli neppure in panchina.



I due centrocampisti non avevano neppure partecipato alla rifinitura mattutina, mentre Thorsby si era regolarmente allenato ed aveva partecipato anche al pranzo. A metà pomeriggio invece pure l'ex Heerenveen è stato rispedito a casa per gli stessi sintomi dei suoi compagni, che spesso frequenta anche fuori. Questa mattina verrà fatto il punto, grazie all'esito dei nuovi tamponi eseguiti sui blucerchiati. Per il momento, la Asl ha disposto l'oslamento fiduciario fino al 12 marzo, con permesso esclusivo per effettuare il percorso campo di allenamento-casa. Calciatori e staff, nel resto del tempo, dovranno rimanere a casa.