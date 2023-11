La nuova proprietà della Sampdoria sta portando avanti alcune manovre di ristrutturazione della società, a partire dal nuovo Consiglio di Amministrazione. L'assetto attuale, composto da Matteo Manfredi, Marco Lanna e Raffaele Fiorella, era transitorio e il prossimo board avrà come presidente proprio Manfredi. Nel futuro CdA blucerchiato potrebbero entrare Francesco De Gennaro, l'avvocato dello studio legale Dla Piper che assiste Manfredi e Radrizzani, e soprattutto l'ex senatrice e ministra della Difesa Roberta Pinotti.



La Pinotti, genovese e sampdoriana, era presente al Ferraris per la partita con lo Spezia e ha ricevuto da Manfredi il pallone rosso contro la violenza sulle donne. La politica era ospite dello Sky Box presidenziale di Manfredi, con cui vanta un ottimo rapporto, e potrebbe diventare così un membro del futuro CdA. Sarebbe la prima donna all'interno del Consiglio della Samp nella storia. Proprio la stessa Pinotti qualche anno fa parlava così del club genovese: "Sono di Sampierdarena e le radici hanno importanza: mio padre era sampdoriano, mio marito è sampdoriano e così le mie figlie. I padri trasmettono ai figli le passioni e il mio mi aveva già resa simpatica la squadra, poi negli anni di Vialli e di Mancini mi sono appassionata".



E Marco Lanna? E' probabile una sua uscita dal CdA, in questi giorni il presidente sta portando avanti dei contatti con Manfredi proprio per individuare un nuovo ruolo nella Samp, non solo rappresentativo, scrive Il Secolo XIX, ma anche con deleghe operative.