La rifinitura di questa mattina per la Sampdoria potrà dare alcune indicazioni di formazione più precise, ma attualmente i dubbi e i punti interrogativi per Claudio Ranieri sembrano ben delineati. A tenere banco in casa blucerchiata a poco più di 24 ore dal derby della Lanterna sono soprattutto le condizioni di Depaoli, Jankto, Ramirez e Gabbiadini.



Ieri Ranieri è stato molto possibilista in merito a Depaoli: "Sta bene, come Ramirez. Sono recuperabili". Ecco quindi che il laterale ex Chievo potrebbe tornare in campo a tempo di record dopo l'infortunio patito con l'Udinese. Spazio dietro alle punte anche per l'uruguaiano, ma proprio in attacco ecco il primo dubbio di formazione: Gabbiadini non sta benissimo, verrà valutato ancora oggi. In caso non dovesse farcela, ci sarà un'occasione per Caprari dal primo minuto.



Interrogativi anche a centrocampo, perchè Jankto ha un affaticamento muscolare e potrebbe anche essere risparmiato da Ranieri. Il mister tra l'altro stravede per Linetty, uno che è tornato pienamente in forma e che secondo il mister "Ha il passo per poter fare anche l'esterno". Il polacco sembra quindi destinato ad una maglia da titolare, specialmente in caso di 4-3-1-2 con Ekdal e Vieira in mezzo al campo.