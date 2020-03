A gennaio la Sampdoria aveva rischiato di perdere un pezzo molto importante del suo scacchiere. Il Torino aveva provato a strappare alla squadra blucerchiata Karol Linetty, giudicato il rinforzo perfetto per il centrocampo granata. La trattativa però non è andata in porto anche a causa della volontà dello stesso giocatore: "​Prima di tutto, non volevo lasciare la Sampdoria in una situazione difficile cambiando improvvisamente squadra. Devo molto a questa squadra. Apprezzo quello che mi è successo qui, quindi farò di tutto per andare avanti e cosa accadrà in estate, vedremo. Possiamo ancora dare molta gioia ai tifosi blucerchiati" ha detto a Newonce.pl.



Linetty ha perso la possibilità di giocare l'Europeo, rimandato, dopo aver perso la Nazionale anche a causa di un infortunio: "Mi dà fastidio, ovviamente ero arrabbiato quando c’erano possibilità di giocare, è naturale. Sono il tipo di giocatore che vorrebbe sempre scendere in campo. Stavo aspettando una possibilità e volevo dimostrare di meritarmi più minuti. Forse è un peccato che non ci siano partite amichevoli ora, ma verrà il momento. Sono state cancellate per motivi più importanti. Una volta che si ripartirà, vorrei essere convocato, mostrarmi e lottare per qualcosa di più. Non sto parlando di essere subito titolare, anche se è noto che questo è un obiettivo per il futuro, ma per mostrare la mia utilità".