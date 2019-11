Dopo la sosta, la Sampdoria potrà contare su un'arma in più. Si tratta di un innesto di sicura efficacia, perchè i blucerchiati hanno recuperato Karol Linetty, un giocatore che fa sentire il suo peso nella formazione doriana. ​"Sono a disposizione. La sosta mi è servita per recuperare completamente" ha detto a Il Secolo XIX. "La prima parte di stagione mi ha ricordato l'avvio del mio primo anno qui, con Giampaolo. Quando uscimmo dalla crisi vincendo il derby. Con Di Francesco non ha funzionato. Non saprei che dire altro. Ma la classifica è corta. E noi siamo lì".



Linetty apprezza particolarte Ranieri: "Mi piace molto, è un positivo, ci dice che ogni allenamento è fondamentale, che se ti alleni bene le partite sono più facili perchè sei preparato. Che dobbiamo spaccare tutto. Mi voleva già al Leicester? Ho sentito, ma non lo sapevo... adesso mi posso allenare con lui e ho tanto rispetto per lui, per il suo passato, ha vinto la Premier League, ha allenato squadre blasonate. Ha esperienza internazionale, la percepiamo anche nella sua maniera di gestire una situazione complicata come quella che stiamo vivendo".



Il centrocampista non pare particolarmente preoccupato della presenza in rosa di Bertolacci: "Andrea è forte. La concorrenza è aumentata, ma è positivo. Significa che non puoi mai abbassare la guardia, l'intensità degli allenamenti". Ranieri recentemente lo ha definito 'Il tipo di giocatore che quando entra in squadra non esce più'. "Ha detto così? Non lo sapevo. Bella responsabilità. Devo ricambiare. L'esterno? L'ho fatto a Poznan, sia a destra che a sinistra. Il 7? Mi è sempre piaciuto. L'ho avuto a Poznan, avevamo vinto il campionato".



Nel frattempo Linetty è diventato il quarto sampdoriano per presenze (107). E il numero pare destinato ad aumentare, tra rinnovo e possibilità di indossare la fascia da capitano: "L'ho già portata una volta, in un'amichevole con lo Spezia. Sarebbe un onore per me. Mi trovo benissimo qui. Se mi sento genovese? Mi sento sampdoriano. Rinnovo? Ne stanno parlando il mio agente e la società. Mi sembra bene, le sensazioni sono positive". Il gol più bello, però, Linetty lo ha fatto extra campo. Recentemente è diventato padre di Sofia: "Nome scelto dalla mia compagna Wioletta, dopo averla tenuta nove mesi in pancia aveva la prelazione" scherza Linetty. "Sofia mi ha cambiato la vita. Quando mi sveglio al mattino e vedo il suo sorriso, non capisco realmente più niente. E' arrivata a Genova che aveva un mese, con mia mamma e mia suocera. La teniamo io e Wioletta, da soli. A Natale torneremo in Polonia. E sarà un Natale bellissimo. Per renderlo eccezionale - conclude - ci vogliono dei punti con la Sampdoria".