Di seguito il report dell'allenamento della Sampdoria in vista dell'impegno in trasferta con il Sassuolo.



Ripresa a doppia velocità per la Sampdoria che si è ritrovata al “Mugnaini” di Bogliasco per cominciare a preparare la trasferta in casa del Sassuolo.



Gruppi. Dopo un breve saluto da parte del presidente Massimo Ferrero, una lezione in sala video e un riscaldamento comune, Eusebio Di Francesco e staff hanno suddiviso i blucerchiati in due gruppi: da una parte i maggiormente impiegati con la Lazio (seduta atletica di scarico sul campo), dall’altra il resto della rosa (impegnata in una sessione completa tra forza, esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella in spazi ridotti con la Primavera).



Agenda. Assente Karol Linetty, in permesso accordato dal club per trascorrere qualche ora in più con la compagna e la figlia neonata. In infermeria staziona il solo Gonzalo Maroni, alle prese con il proprio programma fisioterapico. Domani, mercoledì, doppio allenamento in agenda.