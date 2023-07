Il nome di Emil Audero potrebbe tornare ancora in orbita Inter. Il club nerazzurro, infatti, ha al vaglio parecchie situazioni per quanto riguarda la porta: Marotta ha bisogno di due estremi difensori, dopo l'addio di Onana e di Handanovic, e il profilo del giocatore della Sampdoria potrebbe rientrare tra i papabili.



Ovviamente, l'idea Audero dipende da altre situazioni: il Bayern non molla Sommer, dal momento che fatica ad individuare il sostituto, De Gea piace come alternativa a Sommer ma serve tempo per trattarlo, e per quanto riguarda Trubin - in scadenza nel 2024 - l'Inter potrebbe aspettare per prenderlo a zero. Questa situazione secondo Sampnews24.com potrebbe portare l'Inter a vivare su Audero come secondo.