Marcello Lippi non ha mai scordato il suo passato blucerchiato. La carriera da calciatore di uno degli allenatori più vincenti del calcio italiano è nata e si è svolta per la maggior parte a Genova, sponda Sampdoria, e pure la sua avventura in panchina parte da Bogliasco e dalle giovanili blucerchiate.



Ieri Lippi, dopo un lungo girovagare tra l'Europa e il Mondo, è tornato a Genova per un evento organizzato a Palazzo Ducale, approfittando dell'occasione per analizzare alcune tematiche legate al momento Samp. Si comincia, ovviamente, da Genoa-Samp in programma sabato: "È un derby in tono minore. Mi sembra che stiano cercando entrambe di risollevarsi da questo momento" ha detto Lippi. "In questo momento la Sampdoria sta sfruttando la saggezza di Ranieri. Non è neanche molto fortunata. Traverse, rigori sbagliati, ho la sensazione che ci sarà da soffrire. Mi sembra però che rispetto alle concorrenti alla salvezza abbiano qualcosa in più" riporta Sampnews24.com.



Non poteva mancare anche una domanda sulla cessione, e sulla vicenda Vialli: "Tante persone mi chiedevano cosa pensavo di Vialli" racconta Lippi. "Ho sempre detto che è uno di quelli che qualsiasi cosa faranno nella vita, la faranno bene, perché sono capaci di coinvolgere tutte le persone che lavorano con loro. Ora - conclude - ha un ruolo in nazionale".