Alla fine dello scorso marzo, qualcosa di clamoroso e ancora non del tutto chiaro è successo a Genova, sponda Sampdoria. Protagonista di quella vicenda Gianluca Vialli, ad un passo dall'acquistare il club blucerchiato dalle mani di Massimo Ferrero. Non era soltanto un'indiscrezione, c'era qualcosa di ben più solido alla base delle voci, tanto è vero che a fine marzo era stata organizzata anche una cena, poi saltata, come conclusione della vicenda.



Per quell'evento epocale era stato chiamato un cuoco d'eccezione, Ivano Ricchebono, conosciutissimo chef genovese insignito della Stella Michelin e soprattutto noto tifoso blucerchiato. "Qualcosa c'era nell'aria, poi è saltato tutto" ha confermato lo stesso chef a Primocanale. "All'epoca, l'ultima volta che era venuto 'qualcuno' in ristorante, mi aveva detto: 'Ma hai la barba?'. Gli avevo risposto: 'la barba ce l'ho da un po', però magari la settimana prossima potrei anche tagliarla, se succedesse quello che deve succedere'. Questa persona, attendibile e diciamo molto importante nella società genovese, mi aveva risposto 'Allora può essere che questa volta ci siamo'. Poi è andata come sappiamo. A quel punto mi sono detto 'la barba non la taglio, allora mi tatuo Vialli nel polpaccio'. Ho Luca Vialli 9 nel polpaccio".



Ricchebono si è divertito anche con alcuni accostamenti tra Samp e cucina: "L'anno scorso ho fatto un piatto che mi ricorda la Sampdoria, si chiama 'Acciuga su tela' perchè è un piatto colorato, con un sacco di salse che prende l'armonia da tutto. Un piatto per Ranieri? Per dare un senso di internazionalità, potrebbe essere il foie gras con riduzione di vermentino e moscato e un gambero di Santa Margherita".