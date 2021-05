Il borsino in casa Sampdoria in questo momento vede l'attuale direttore sportivo Carlo Osti in vantaggio per ricoprire lo stesso ruolo anche nel prossimo campionato. Ovviamente, la riconferma del dirigente indirizzerebbe il mercato in una certa direzione, con Osti che preme per un ritorno di Giampaolo in panchina. Lo scenario però potrebbe radicalmente cambiare in caso di addio di Osti. La prima scelta del Viperetta in questo caso sarebbe infatti Daniele Faggiano.



Ferrero ha anche già contattato il collega Enrico Preziosi per liberare il ds dal suo contratto con il Genoa, attestato sui 750 mila euro a stagione. In caso di arrivo di Faggiano, scrive Il Secolo XIX, sarebbero altri due i tecnici sponsorizzati, ossia Roberto D’Aversa e Fabio Liverani. Di entrambi Faggiano avrebbe anche già parlato con il Viperetta