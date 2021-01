Le prestazioni con la maglia dello Spezia di Julian Chabot hanno convinto tutti al Picco. L'allenatore Italiano apprezza molto il centrale tedesco, idem il ds bianconero Meluso, tanto è vero che la squadra ligure starebbe riflettendo per anticipare il riscatto del calciatore dalla Sampdoria, proprietaria del cartellino. Lo Spezia e i blucerchiati ne hanno parlato, e probabilmente torneranno sull'argomento nei prossimi giorni.



Chabot è arrivato allo Spezia in prestito con opzione di riscatto fissata a 8 milioni, da esercitare a giugno. In caso dovesse essere acquisato già a gennaio però il club del patron Volpi dovrebbe versare una cifra molto ridotta a Corte Lambruschini, quantificabile circa nella metà, scrive Il Secolo XIX.



L'operazione però dovrà passare prima necessariamente da una riduzione del numero di giocatori attualmente a libro paga, che dovrebbero essere ridotti da 35 a 28. L'operazione incontrerebbe anche il favore di Ferrero, che potrebbe utilizzare quell'introito per riscattare La Gumina e prestarlo al Pescara.