I rapporti tra Antonio Candreva e la Sampdoria, negli ultimi tempi, non sembravano di certo idilliaci. Anzi, i tifosi blucerchiati accusavano l'esterno di un atteggiamento a tratti svogliato in campo, e alcuni rumors descrivevano l'ex giocatore dell'Inter come un corpo estraneo all'interno dello spogliatoio. Sensazione questa che è stata confermata anche da un gesto pre partita inusuale da parte dell'ex numero 87 blucerchiato.



Prima della sfida con la Salernitana, Candreva infatti non ha salutato quelli che sino a poche settimane fa erano i suoi compagni. Dalle immagini tv si vede distintamente come, dopo aver incontrato la terna arbitrale, l'esterno granata faccia marcia indietro invece di arrivare davanti a Colley, capitano e quindi primo della fila tra i blucerchiati, per stringere la mano agli uomini di Giampaolo.