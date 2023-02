Il momento difficile della Sampdoria potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo. Esiste infatti una concreta possibilità che Massimo Ferrero, ex presidente del club blucerchiato precipitato in una drammatica situazione durante la sua gestione, riesca a seguire dal vivo la squadra genovese dopo parecchi tentativi andati male. La data nel mirino è la partita con la Lazio, e l'assist potrebbe arrivare dall'amico Lotito.



DUPLICE INTENTO - Secondo Primocanale infatti l'amicizia tra il Viperetta e il numero uno biancoceleste potrebbe essere sfruttata da Ferrero per ottenere un titolo d'accesso all'Olimpico. Ricordiamo che l'imprenditore romano aveva presenziato a Sampdoria-Roma, ed era fuggito dai tunnel sotto allo stadio non appena si era diffusa la notizia della sua presenza. Aveva poi riprovato a comparire in svariate altre circostanze, le ultime Monza-Samp e Samp-Inter, ma era sempre stato stoppato su consiglio delle forze dell'ordine e del CdA. Riuscisse a comparire per Lazio-Samp, Ferrero otterrebbe il suo duplice intento: vedere il Consiglio di Amministrazione blucerchiato e irritare i tifosi.