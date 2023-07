Non c'è che dire: Massimo Ferrero non perde occasione per far parlare di sé, facendo contestualmente arrabbiare i tifosi della Sampdoria.



L'ultima uscita decisamente stonata dell'ex presidente blucerchiato è arrivata ieri nel corso di una diretta su Radio Cusano ripresa da PianetaGenoa1893.net. Durante una telefonata con un ascoltare l'imprenditore romano ha parlato del suo rapporto con l'altra metà del calcio genovese, quella rossoblù: "Al momento della retrocessione in Serie B del Genoa ho pianto - ha rivelato il Viperetta, spiegando poi così i motivi del suo gesto - cosa c’è di più bello di un derby con due tifoserie così? A Genova ci sono mariti doriani e mogli genoane, è bellissimo. Ma il tifo genoano è qualcosa di meraviglioso. I sampdoriani mi odiano e non capisco perché i risultati li ho fatti".



Parole che si sommano anche ad una rivelazione sul possibile acquisto in passato proprio del Grifone: "C’è stato un momento nel quale lo avrei fatto volentieri - ha aggiunto Ferrero - ho anche dei testimoni, ma alla fine è andata così".