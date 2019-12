L'atteso Consiglio di Amministrazione della Sampdoria si è concluso con un nulla di fatto: dalla riunione di ieri infatti non sono emerse novità sostanziali, specialmente a livello di organigramma. Nonostante ciò però importanti sviluppi sono ancora attesi a stretto giro di posta ai piani alti di Corte Lambruschini.



Per il momento ad esempio il vicepresidente Antonio Romei è rimasto in carica, ma a breve la situazione potrebbe cambiare. Lunedì è infatti attesa l'assemblea dei soci di U.C. Sampdoria, e l'incontro potrebbe portare a significative novità per i quadri dirigenziali. L'assemblea potrebbe infatti sancire l'ingresso nel club blucerchiato di un nuovo amministratore delegato. Due i nomi caldi: ​Andrea Pietrini, manager esperto in ristrutturazioni finanziarie, ma soprattutto quello del commercialista di Ferrero, Gianluca Vidal.



Massimo Ferrero invece è rimasto piuttosto enigmatico in merito. Ha bollato il Cda di ieri con una semplice frase, "Tutte cose di carattere tecnico", mentre si è tenuto molto più vago sull'assemblea dei soci di lunedì: "Chi vivrà vedrà", è il commento fatto a Il Secolo XIX.