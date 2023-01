La Sampdoria per la difesa riflette anche su un possibile ritorno. Il club blucerchiato, alla ricerca di un centrale, starebbe infatti pensando a Giangiacomo Magnani, calciatore di proprietà del Verona già transitato a Genova, sponda doriana, durante la seconda parte dello scorso campionato seppur con poca fortuna.



Gli uomini mercato blucerchiati starebbero pensando a Magnani come possibile rinforzo low cost. Classe 1995, ex Sassuolo, Magnani aveva totalizzato 4 presenze nello scorso campionato con la maglia della Samp. Il difensore gialloblù è pero soltanto uno dei nomi attualmente valutati da Corte Lambruschini.