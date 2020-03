Due gol dal peso specifico altissimo: Fabio Quagliarella ha festeggiato così l'ultima partita in Serie A prima dello stop forzato causa Coronavirus. L'attaccante della Sampdoria ha risolto una situazione molto complicata per i blucerchiati, poi a fine partita si è lasciato andare ad una dichiarazione che ha sorpreso molto l'ambiente: "Finchè ho entusiasmo e il fisico regge, vado avanti. Poi ovviamente dipende anche dalla società, perchè le cose si fanno in due. In questo momento - ha aggiunto il numero 27 - non bisogna pensare a che fa Quagliarella, ma che la Samp si deve salvare".

Secondo Il Secolo XIX, anche la società si sarebbe dettadalle dichiarazioni del calciatore. Recentemente il Doria si è esposto rinnovando il contratto al calciatore sino a giugno 2021, alle stessedell'attuale accordo, ossia 1 milione e 200mila euro tra parte fissa e bonus. E' uno stipendio importante per la Sampdoria, considerando anche l'età di Quagliarella e la media degli stipendi doriani.

Stando al quotidiano, sarebbe successo qualcosa negli ultimi tre mesi. Quagliarella potrebbe essersi ad esempio sentito messo in discussione da Ranieri, che però lo ha sempre lodato lasciandolo in panchina soltanto con la Lazio. Il tecnico però non assicura il posto a nessuno, e nessuno tra i componenti del reparto avanzato sembra soddisfarlo pienamente. Inoltre nel corso della settimana a Bogliasco Ranieri ha spesso presentato due coppie di attaccanti: Gabbiadini-La Gumina da una parte, Bonazzoli-Quagliarella dall'altra. Possibile che ad un certo punto il centravanti stabiese si sia forse sentito poco sicuro di una maglia da titolare? A prescindere dall'interpretazione, comunque, il mal di pancia di Quagliarella dovrà essere affrontato dalla Samp, che avrà tempo sino alla ripresa del campionato per analizzare la questione.