L'affare sembrava ormai fatto, in dirittura d'arrivo, ma nelle ultime ore la trattativa per portare Ruslan Malinovskyi dal Genk alla Sampdoria sembrerebbe aver subito un rallentamento. Dopo aver trovato l'accordo con la società belga, sulla base di 12 milioni di euro, il club doriano avrebbe preferito bloccare momentaneamente l'operazione.



Non si tratterebbe di un ripensamento, né di un passo indietro. Secondo Sportitalia infatti sarebbe più una questione di priorità: l'obiettivo numero uno di Eusebio Di Francesco in questo momento sarebbe quello di avere Simone Verdi dal Napoli, e la Samp proverà prima ad accontentare le richieste del tecnico.