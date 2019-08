La Sampdoria continua a lavorare sul fronte entrate, e in particolare rimane vigile per quanto riguarda il reparto offensivo. Il club doriano è alla ricerca di un esterno da affidare a mister Di Francesco, e negli ultimi tempi ha valutato a lungo il profilo di Emiliano Rigoni dello Zenit. L'intesa con il club russo (che ha ufficializzato Malcom poco fa) è stata trovata sulla base di un prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto fissato a 11. Il diritto oltretutto sarebbe diventato obbligo dopo 10 presenze in Serie A. A mancare però sarebbe al momento l'intesa con lo stesso Rigoni, che chiede un ingaggio troppo alto. La Samp continua a lavorare con gli agenti per trovare una quadra.



Nel frattempo però emerge anche un'altra novità di mercato: Gaston Ramirez, da tempo considerato in partenza, potrebbe anche rimanere a Genova. Secondo Il Secolo XIX l'uruguaiano avrebbe convinto pienamente mister Di Francesco durante il ritiro, tanto che il tecnico avrebbe deciso insieme alla società di stoppare la sua eventuale uscita.