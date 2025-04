Sampdoria, Mancini a Carrara contestato dai tifosi locali: ecco perché

Getty Images

Allo Stadio dei Marmi di Carrara, ieri per la sconfitta della, era presente anche Roberto. L'ex C.T. della Nazionale, che si è definito "amico" del club blucerchiato e del presidente Matteo Manfredi, ha avuto un ruolo importante nella costruzione del nuovo board dirigenziale. Mancini si è accomodato accanto ad Alessandro Messina, braccio destro di Manfredi, per seguire da vicino una partita che si è presto complicata per i blucerchiati.Non era solo. Tra i presenti anche Raffaele Fiorella, amministratore delegato della Sampdoria, ed Ernesto Furstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis, main sponsor del club. In tribuna anche il figlio di Mancini, attuale direttore sportivo della società. Mancava invece, rimasto a casa per un’indisposizione. Nel primo tempo Mancini è rimasto vicino a Messina, ma nella ripresa ha cambiato posizione, spostandosi qualche fila più in là, vicino a Gianni Invernizzi.

Sin dall'inizio si erano sentiti alcuni insulti rivolti a Mancini e alla dirigenza blucerchiata, con i tifosi della Carrarese convinti che. Dopo l’annullamento del gol del 2-0 da parte dell’arbitro, il clima sugli spalti si è scaldato ulteriormente eMancini, da parte sua, è rimasto tranquillo al suo posto senza dare peso alla situazione fa sapere Il Secolo XIX.Dopo un calcio d’angolo gestito malissimo da Depaoli, a quindici minuti dal termine, Mancini ha deciso divisibilmente contrariato. Al termine della partita, Evani ha ammesso di non aver ancora avuto modo di parlare con lui, ma ha sottolineato l’intenzione di sentirlo nelle ore successive. Un pomeriggio amaro per la Sampdoria, in campo e fuori.