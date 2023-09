Il calciomercato per la Sampdoria si è concluso senza la tanto agognata punta. Il centravanti non è arrivato durante la finestra di trasferimento, ma potrebbe ancora approdare a Genova dalla lista degli svincolati. Ieri, ad esempio, ci sono stati nuovi contatti tra il club blucerchiato e l'agente di Stefano Okaka.



Andrea Mancini, scrive Il Secolo XIX, ha chiamato Carlo Okaka, fratello e procuratore del giocatore. La telefonata del ds doriano potrebbe aver gettato le basi per la trattativa, nonostante l'ex Roma stia aspettando ancora un'offerta dagli Emirati.