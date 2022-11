La stagione della Sampdoria è stata deludente per quasi tutti i blucerchiati. Pochissimi si sono salvati, ma tra i giocatori che si sono messi in mostra c'è sicuramente Emil Audero. Il portiere sta tenendo da oltre un anno un rendimento di livello importante, e in tanti iniziano ad accorgersene, primo tra tutti l'allenatore Dejan Stankovic. Il serbo considera Audero estremamente importante, lo stima ed è rimasto colpito dal suo carattere. Il tecnico blucerchiato, però, non è l'unico mister ad averlo notato.



Secondo alcune voci anche il C.T. della Nazionale Roberto Mancini starebbe seguendo le prestazioni di Audero con attenzione. Il numero uno doriano viene ritenuto all'altezza di Meret e Vicario, recentemente convocati per le doppie amichevoli azzurre, e potrebbe rientrare nel giro della Nazionale.