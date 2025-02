Sampdoria, Mancini si avvicina a Genova. Ma il ritorno al momento è impossibile

Ciclicamente, a Genova sponda, si torna a parlare e sognare di Roberto. L'ex CT dell'Italia è storicamente legato alla Samp, e la speranza di un suo ritorno al Ferraris da protagonista resta viva nei cuori dei tifosi blucerchiati. Lo scorso anno, in effetti, un Mancini era stabilmente a Genova: si trattava del figlio Andrea, che ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo e che è ricordato con affetto da una grossa parte della tifoseria. Il suo lavoro è stato apprezzato, tanto che qualcuno vorrebbe rivederlo in società.Il sogno più grande, però, è il ritorno di "Bobby Gol". Un'idea alimentata anche dalla volontà dei componenti della Samp d’oro scudettata di ricostruire, nel nome di Luca Vialli, il gruppo del 1990/91. I campioni d'Italia di quasi 35 anni fa si sono recentemente riuniti per un’occasione triste, il funerale di Giorgio Ajazzone, e tra loro c’era anche Mancini. Secondo Il Secolo XIX, Mancio si sarebbea Genova, poiché, dopo l’esonero da CT dell’Arabia Saudita, vive a Monaco. La vicinanza con il capoluogo ligure gli permette frequenti visite in città, che nel corso degli anni non ha mai smesso di amare. Il futuro di Mancini è un rebus. C'è chi sostiene che abbia ancora voglia di—ad esempio, è stato accostato alla panchina dell’Atalanta in caso di addio di Gasperini—e in passato ci sono stati corteggiamenti dalla Premier League, in particolare dal Newcastle.

Da parte di Mancini, il desiderio di riunire i vecchi compagni e magari assumere un ruolo diverso all’interno della Samp è sempre esistito, come confermato in diverse interviste, compresa l’ultima rilasciata dal figlio Andrea. Al momento, però, il ritorno resta solo un sogno. Il piano di Manfredi è a medio termine e, con l’attuale assetto societario, un suo ingresso in società è. Un abboccamento tra Mancini e la Samp c’era stato la scorsa estate, quando l’allora CT dell’Arabia Saudita aveva messo in contatto alcuni possibili investitori con la proprietà blucerchiata. Tuttavia, l’iniziativa non ha avuto seguito.