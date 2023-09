La Sampdoria è sempre alla caccia di nuovi investitori e guarda all’estremo oriente per rinforzare la compagine societaria dopo l’acquisizione del club da parte del duo Radrizzani-Manfredi. Proprio Manfredi nei giorni scorsi era a Singapore, ufficialmente per assistere al Gran Premio di Formula 1, ma secondo quanto riferito da Il Secolo XIX anche in missione per trovare un socio di minoranza pronto a iniettare nuova liquidità nel club blucerchiato. Come sottolinea il quotidiano ligure, infatti, nel paese del sud-est asiatico ha infatti sede la Greenfield Investment, che è stata garante di alcune banche per le fideiussioni e le linee di credito nell’operazione Sampdoria, società riconducibile alla Aser Holding Group di Radrizzani, l’altro proprietario del club blucerchiato.