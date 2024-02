Sampdoria, Manfredi cambia l'area performance: il nuovo arrivato Morellini coordinerà tutto

Uno dei grandi temi della stagione della Sampdoria è stato quello dei troppi infortuni che hanno martoriato il club blucerchiato. Una situazione paradossale, sottolineata dallo stesso Pirlo, e che ha prodotto parecchi problemi alla squadra genovese. Ovviamente, l'incidenza dei problemi fisici non è passata inosservata neppure alla dirigenza della società genovese, ed è stato uno degli aspetti a cui l'azionista di maggioranza Matteo Manfredi si è dedicato in settimana.



Ieri Manfredi è arrivato a Bogliasco da Milano, e ha fatto il punto per quanto riguarda l'area sanitaria. Come noto, l'imprenditore ha siglato un accordo con il Mapei Sport, che ha prodotto l'arrivo a Genova di Luca Morellini, professionista già transitato da Bogliasco quando a guidare la Samp c'era D'Aversa. L'investimento economico è stato importante, Manfredi manterrà l'attuale impostazione 'all'inglese' con area performance voluta in estate dalla nuova proprietà.



A coordinare il tutto sarà proprio Morellini con il supporto di Mapei Sport, che si aggiungerà alle figure in organico e 'prenderà il posto', secondo Il Secolo XIX, di Marco Cesarini e Francesco Bulletti. A capo dell'area sanitaria invece resterà sempre Saro Catanese,che sembrava in bilico dopo il caso della sostituzione di Piccini. Verrà però affiancato a turno da uno dei due medici della Primavara. La preparazione invece resterà in mano a Paolo Bertelli.