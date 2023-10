Laè alle prese con un difficile campionato di Serie B, ma i suoi nuovi proprietari Matteoe Andreasi stanno muovendo per dare un futuro al club. In attesa dell'omologa, i due imprenditori sono alla ricerca di un socio e in quest'ottica va letto il viaggio di alcune settimane fa di Manfredi a Singapore. L'affarista lombardo, a metà settembre, era in Asia per sondare il terreno con dei potenziali partner per i blucerchiati.Manfredi, scrive Il Secolo XIX, è quasi sempre stato presente alle partite della Samp, saltandone soltanto una. Adesso il fondatore di Gestio Capital èper la partita tra i blucerchiati e i bianconeri. Con lui dovrebbe esserci anche Radrizzani, che non era al Ferraris durante la sconfitta rimediata per mano del Catanzaro.