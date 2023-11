Il nuovo futuro presidente della Sampdoria, Matteo Manfredi, è chiamato a risolvere il prima possibile una questione dirimente per il futuro del club. All'imprenditore infatti serve un nuovo socio, in tempi brevi, ed è per questo motivo che da settimane sta portando avanti colloqui e incontri con vari investitori.



Secondo Il Secolo XIX il piano di salvataggio stilato a suo tempo si starebbe rivelando troppo "ottimistico", e i 40 milioni di investimento non basteranno per arrivare a fine stagione. Si tratta di uno scenario noto, tanto è vero che il CdA della Samp aveva spinto per prevedere nel "project sun" (l'offerta vincolante di Manfredi e Radrizzani) una disponibilità di ulteriori 20 milioni come "additional injection", in caso di necessità. La formula scelta era quella di un finanziamento a interessi "super senior facility", privilegiati rispetto ad altri debiti in caso di default.



Però, secondo il quotidiano, in questo primo periodo di gestione sarebbero emerse altre spese da coprire per arrivare sino a giugno, per ulteriori 20 milioni di euro. Ciò porterebbe il totale del costo della stagione a quasi 80 milioni di euro, il doppio rispetto alle previsioni iniziali. Questo comporta anche il fatto che il virtuale ad blucerchiato Raffaele Fiorella stia portando avanti una spending review su tutte le aree della società, dagli ingaggi ai consulenti ai fornitori.