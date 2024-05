Sampdoria, Manfredi chiama i tifosi: 'Riempiamo lo stadio, per noi e per Eriksson'

Quella di domenica sarà una vera e propria finale per la, impegnata a Marassi contro la Reggiana. Vincere, per i blucerchiati, vorrebbe dire mettere una seria ipoteca sul raggiungimento dei playoff, diventati attualmente il grande obiettivo stagionale della formazione di Andrea Pirlo. Ci sarà bisogno del Ferraris pieno, come è stato spessissimo in questa stagione, e se n'è reso conto anche il presidente MatteoIl patron doriano ha affidato ai profili social della Samp un messaggio rivolto ai tifosi, per chiamare a raccolta il pubblico: "Una volta di più i nostri tifosi hanno dimostrato che 'fin quando i sampdoriani canteranno non ci saranno problemi per il futuro'." ha scritto Manfredi. ": una partita da Sampdoria, nella quale i nostri tifosi riempiranno il “Ferraris” per spingere in alto i nostri colori".

Ci sarà anche un motivo speciale per riempire Marassi, se mai ce ne fosse bisogno: "Uno stadio pieno sarà anche il giusto modo perche ha scritto per la nostra Samp pagine di storia indelebili" è la conclusione del messaggio del presidente.